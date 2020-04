Cronaca 64

I commercialisti nisseni consegnano 20 mila mascherine all'ospedale Sant'Elia

Il materiale è arrivato direttamente dalla Cina ramite l’importatore Marco Crozzoletto

Redazione

25 Aprile 2020 10:07

Si è conclusa ieri 24 Aprile con la consegna di 20.000 mascherine sanitarie, la gara di solidarietà che ha visto impegnati i commercialisti di Caltanissetta a promuovere una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per fare fronte all’emergenza sanitaria Covid 19. Da una parte il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti nisseni ed il suo presidente Salvatore Dilena, la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta diretta dall’ing. Alessandro Caltagirone, il reparto di malattie infettive guidato dal dott. Giuseppe Mazzola, dall’altra gli iscritti all’Ordine, alcuni imprenditori e diversi cittadini che con il loro gesto di solidarietà hanno reso possibile ed utile la donazione. Più che soddisfatto si ritiene il presidente dei commercialisti Dilena che afferma: “La nostra categoria in questi giorni di particolare difficoltà per cittadini e aziende, ha continuato a svolgere l’attività verso i propri clienti alle prese con l’applicazione di diverse norme a sostegno del reddito e della liquidità. Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale alla Comunità con la donazione dei dispositivi di protezione fatti pervenire direttamente dalla Cina tramite l’importatore Marco Crozzoletto che oltre ad applicare un prezzo di favore, ha donato anch’egli un cospicuo numero di prodotti.

Voglio pertanto ringraziare quanti si sono adoperati per la buona riuscita della valida iniziativa che ha visto l’impegno dei nostri Commercialisti, dell’attrice catanese Annamaria Spina con il suo video-messaggio, di diversi imprenditori e tanti cittadini tra i quali diversi dipendenti del call-center Telecontact, a tutti loro voglio semplicemente dire: grazie di cuore..!!!"



News Successiva Muore a 19 anni dopo il parto: la procura di Enna apre un'inchiesta. Esito del tampone, negativo al Covid

