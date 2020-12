Salute 384

I cibi intelligenti delle feste in attesa del cenone: pranzo leggero con finocchi, uova e cicoria

A cena invece funzionano molto i cibi alleati del benessere, come i carciofi, magari da fare crudi (solo il cuore) in insalata tagliati sottilissimi e ananas

Redazione

28 Dicembre 2020 11:18

Niente digiuno per il 31 dicembre a pranzo, in attesa del cenone della sera. Meglio un pranzo leggero con dei finocchi in pinzimonio, una o due uova al tegamino, della cicoria lessata o ripassata in padella con aglio olio e peperoncino. A cena, poi funzionano molto i cibi alleati del benessere, come i carciofi, magari da fare crudi (solo il cuore) in insalata tagliati sottilissimi e lasciati marinare olio e limone per circa 2 ore, 1 avocado in insalata con foglie di basilico olio e limone e 200 grammi cicoria ripassata in olio evo e peperoncino messo a crudo a fine cottura. O l'ananas, da immaginare come gustoso fine pasto dalle proprietà digestive, "compresa la parte centrale che è un po' più dura e apparentemente 'inutile' ma in realtà è quella più preziosa perchè ricca di bromelina, un enzima che aiuta nella digestione delle proteine, e poi condirla con dello zenzero grattugiato, qualche goccia di limone e menta fresca". Questi alcuni consigli di Gemma Fabozzi, nutrizionista responsabile del centro B-Woman per la salute della donna di Roma. "Durante le feste, periodo in cui le nostre case si riempiono di dolci - consiglia poi la nutrizionista - meglio mangiarli a colazione invece che dopo un pranzo o una cena. Se invece non vogliamo fare torto a chi ce l'ha regalato e mangiarne una fetta insieme a patto che sia artigianale, evitiamo di mangiare pane, pasta o frutta. Ecco un esempio di pasto con dolce: a pranzo o cena insalata misticanza con mix di semi misti (chia, lino, zucca etc.) condita olio e limone, 2 radicchi cotti al forno o alla piastra conditi con olio evo, no al pane, si al panettone". Ancora i carciofi e la cicoria , ma anche i cardi e i finocchi, "ricchi di acqua di vegetazione e fondamentali per aiutare i reni a funzionare bene e ad eliminare le tossine".

Niente digiuno per il 31 dicembre a pranzo, in attesa del cenone della sera. Meglio un pranzo leggero con dei finocchi in pinzimonio, una o due uova al tegamino, della cicoria lessata o ripassata in padella con aglio olio e peperoncino. A cena, poi funzionano molto i cibi alleati del benessere, come i carciofi, magari da fare crudi (solo il cuore) in insalata tagliati sottilissimi e lasciati marinare olio e limone per circa 2 ore, 1 avocado in insalata con foglie di basilico olio e limone e 200 grammi cicoria ripassata in olio evo e peperoncino messo a crudo a fine cottura. O l'ananas, da immaginare come gustoso fine pasto dalle proprietà digestive, "compresa la parte centrale che è un po' più dura e apparentemente 'inutile' ma in realtà è quella più preziosa perchè ricca di bromelina, un enzima che aiuta nella digestione delle proteine, e poi condirla con dello zenzero grattugiato, qualche goccia di limone e menta fresca". Questi alcuni consigli di Gemma Fabozzi, nutrizionista responsabile del centro B-Woman per la salute della donna di Roma. "Durante le feste, periodo in cui le nostre case si riempiono di dolci - consiglia poi la nutrizionista - meglio mangiarli a colazione invece che dopo un pranzo o una cena. Se invece non vogliamo fare torto a chi ce l'ha regalato e mangiarne una fetta insieme a patto che sia artigianale, evitiamo di mangiare pane, pasta o frutta. Ecco un esempio di pasto con dolce: a pranzo o cena insalata misticanza con mix di semi misti (chia, lino, zucca etc.) condita olio e limone, 2 radicchi cotti al forno o alla piastra conditi con olio evo, no al pane, si al panettone". Ancora i carciofi e la cicoria , ma anche i cardi e i finocchi, "ricchi di acqua di vegetazione e fondamentali per aiutare i reni a funzionare bene e ad eliminare le tossine".

Covid, prosegue la campagna vaccinale. Oggi seconda giornata in Sicilia: farmaco per 200 operatori sanitari

News Successiva Scuola, per gli studenti siciliani c'è Breakapp: è un'App che sostiene la buona alimentazione e le imprese locali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare