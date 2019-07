Eventi 248

I cibi estivi per i "nonni felici". All’Istituto Testasecca di Caltanissetta un incontro con la nutrizionista Carla Sillitti

L’estate è il momento più delicato dell’anno per le persone anziane e per gli over 50 che si occupano della loro assistenza

08 Luglio 2019 08:26

Un incontro con le famiglie del Centro Diurno dell’Istituto Testasecca, avrà luogo Martedì 9 Luglio 2019 alle ore 10 sul tema “Cibi estivi per nonni felici”, i consigli della nutrizionista sul come affrontare al meglio la stagione estiva con cibi sani e freschi.

A condurre l’incontro sarà la Dott.ssa Carla Sillitti, biologa nutrizionista che collabora con la cooperativa sociale Etnos, che sta

per attivare all’Istituto Testasecca una residenza per anziani. L’estate è il momento più delicato dell’anno per le persone anziane e per gli over 50 che si occupano della loro assistenza: il caldo afoso e l’elevata umidità possono causare importanti situazioni di malessere fisico e psichico. Quindi è necessario mantenere una condizione di benessere attraverso buone abitudini alimentari, in funzione anche del proprio stato di salute psico-fisico e seguendo le specifiche indicazioni dei propri medici curanti. L’alimentazione diventa di particolare rilevanza in questo periodo, dalla necessaria assunzione di liquidi, alla frutta e verdura, alimenti ricchi di sali minerali, vitamine, antiossidanti e sostanze protettive delle membrane cellulari. Una dieta per gli anziani dove siano presenti il calcio e il ferro nelle giuste quantità, ed il calcolo di un corretto fabbisogno nutrizionale giornaliero, conforme allo stato psicofisico della persona anziana, che deve essere fornito da tre pasti (colazione, pranzo e cena), ed eventualmente uno spuntino a metà mattina e uno al pomeriggio. Il caldo e l’estate possono causare anche manifestazioni psichiche come ansia e depressione, e l’anziano può trovarsi spesso in una posizione di isolamento e solitudine, ed una corretta nutrizione e dieta, condotta in un luogo dove la persona può consumare i pasti in compagnia, e seguita da nutrizionisti che personalizzano i menu sulle esigenze dei singoli, accompagnata da una socialità di qualità che nei centri diurni è importante attivare, possono rendere più piacevole e tranquilla l’estate.



