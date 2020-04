Cronaca 1722

I 50 migranti non ci sono e non si sa se arriveranno: a Caltanissetta tanto rumore per nulla

Tutte le prefetture d'Italia si stanno attrezzando per ricevere migranti indipendentemente dal fatto che poi questi ultimi possano arrivare o meno

Rita Cinardi

18 Aprile 2020

I 50 migranti che dovranno essere posti in quarantena a Caltanissetta non ci sono e non si sa se ci saranno mai. Mentre si susseguono i comunicati stampa da parte di Lega e Centro Destra sul presunto arrivo dei migranti, già dato per scontato da molti, Seguo News ha tentato di fare chiarezza sulla vicenda. In realtà, così come si può notare dal sito della Prefettura è stato aperto un bando per una manifestazione di interesse. Tutte le prefetture d'Italia si stanno attrezzando per ricevere migranti indipendentemente dal fatto che poi questi ultimi possano arrivare o meno. "La macchina dell'immigrazione - spiegano dalla Prefettura - è presente in tutta Italia e Caltanissetta non è né più ne meno". Insomma tanto rumore per nulla.

