I 200 anni dell'Infinito di Leopardi, ecco chi sono gli artisti che hanno prestato le loro voci

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, su Twitter ha svelato i nomi degli artisti che hanno recitato la celebre poesia di Leopardi

Redazione

06 Gennaio 2020 16:07

"Grazie a Pausini, Zucchero, Giorgia, Vanoni, Paoli, Baglioni, Ligabue, Conte, Zero, Mannoia, Nannini, Turci, Venditti, Morandi, Pravo, Jovanotti, Vecchioni, Fossati, Guccini, De Gregori, Celentano, Mina. Le loro voci insieme un atto d'amore per la poesia".Così su Twitter il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini svela i nomi dei 22 cantautori italiani che hanno recitato L'Infinito nell'ambito dell'iniziativa Rai-Mibact che ha concluso le celebrazioni dei 200 anni della poesia di Leopardi.



