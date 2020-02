Salute 247

"Highway diabetes il paziente al centro?": a Palermo un convegno su diabete e modelli innovativi di cura

Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore. In allegato il programma

11 Febbraio 2020 20:40

Si terrà lunedì, 17 febbraio a Palermo, presso l'OMCeO PALERMO, in Via Padre Rosario da Partanna, 22, a partire dalle ore 8:30, al Convegno "HIGHWAY DIABETES IL PAZIENTE AL CENTRO?". Progetto che, attraversando 6 regioni, fa tappa in Sicilia. Obiettivo dell'Incontro, un confronto tra Istituzioni e massimi esperti del settore su modelli innovativi di cura, senza differenze regionali, nell'accesso all'innovazione, che consentano una migliore aderenza terapeutica per la persona con diabete. In allegato il programma dell'evento.



