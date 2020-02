Eventi 144

"Hidden", lo scrittore nisseno Claudio Scarantino presenta a Caltanissetta il suo primo romanzo

La presentazione è in programma per sabato 8 febbraio, alle 18 alla banca Sicana, in via Francesco Crispi 25

Redazione

06 Febbraio 2020 10:43

Sarà presentato il prossimo sabato, 8 febbraio, il primo romanzo del giovane ingegnere nisseno Claudio Scarantino che è già un successo su Amazon. Per l'ottavo giorno consecutivo l' urban fantasy si è confermato primo nella classifica delle novità ed è entrato anche nella classifica dei più regalati piazzandosi ancora una volta sul gradino più alto del podio. L'appuntamento è per le ore 18:00 alla banca Sicana, sita in via Francesco Crispi nr. 25 a Caltanissetta.

Saranno presenti l'autore di “Hidden” Claudio Scarantino, Federica Dell'Aiera dell'associazione culturale “Tra le righe” che modererà l'evento, l'artista digitale Alan Marotta e il presidente dell'istituto di credito Giuseppe Di Forti.



