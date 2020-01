Attualita 201

Gela, guardiafuochi Archimede: rientra lo stato di agitazione. Trovata intesa in prefettura

L'azienda si è impegnata a modificare l’accordo di secondo livello per venire incontro alle problematiche lavorative e per un miglior espletamento del servizio

Redazione

22 Gennaio 2020 20:51

Oggi si è tenuto l’incontro di raffreddamento, relativo allo sciopero indetto da Filt Cgil ed Ugl trasporti prima presso la prefettura di Caltanissetta , poi in sede sindacale presso Archimede srl. I sindacati dopo aver dichiarato lo sciopero hanno concordato con la società Archimede i seguenti punti la società provvederà a conteggiate ed inserire in busta paga le ferie maturate , regolarizzerà i versamenti tfr relativi ai fondo pensioni, per quando concerne il versamento del 50% del tfr dei contributi di solidarietà li regolarizzerà nel più tempo breve possibile .

Verrà modificato l’accordo di secondo livello per venire incontro alle problematiche lavorative e per un miglior espletamento del servizio .

Per quando concerne il lavoratore licenziato l’azienda annulla il licenziamento trasformando il procedimento in sospensione per 10 giorni .

Le parti si danno reciproco appuntamento per martedì 28 gennaio presso la sede aziendale per verificare la possibilità di un secondo accordo di 2 livello al fine di addivenire alla soluzione della vertenza in atto . Ne danno notizia il segretario della Filt Cgil, Orazio Gauci e il segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice.

Oggi si è tenuto l’incontro di raffreddamento, relativo allo sciopero indetto da Filt Cgil ed Ugl trasporti prima presso la prefettura di Caltanissetta , poi in sede sindacale presso Archimede srl. I sindacati dopo aver dichiarato lo sciopero hanno concordato con la società Archimede i seguenti punti la società provvederà a conteggiate ed inserire in busta paga le ferie maturate , regolarizzerà i versamenti tfr relativi ai fondo pensioni, per quando concerne il versamento del 50% del tfr dei contributi di solidarietà li regolarizzerà nel più tempo breve possibile .

Verrà modificato l’accordo di secondo livello per venire incontro alle problematiche lavorative e per un miglior espletamento del servizio .

Per quando concerne il lavoratore licenziato l’azienda annulla il licenziamento trasformando il procedimento in sospensione per 10 giorni .

Le parti si danno reciproco appuntamento per martedì 28 gennaio presso la sede aziendale per verificare la possibilità di un secondo accordo di 2 livello al fine di addivenire alla soluzione della vertenza in atto . Ne danno notizia il segretario della Filt Cgil, Orazio Gauci e il segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice.

News Successiva Eni conferma gli investimenti previsti per Gela. Uiltec: "Ci sono le condizioni per ripartire"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare