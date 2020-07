Attualita 231

Ha la febbre ma pesa 200 chili: uomo trasportato in ospedale grazie ai vigili del fuoco

Per effettuare il trasferimento dell'uomo in ospedale dall'appartamento in cui abita, si è reso necessario l'intervento dei pompieri

Redazione

24 Luglio 2020 15:30

Intervento dei vigili del fuoco in viale Lazio a Palermo per soccorrere un uomo di 200 chili con la febbre. Considerato il peso, sono dovuti intervenire i pompieri per effettuare il trasferimento in ospedale dall'appartamento dove abita l'uomo.Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tute anticovid.



Intervento dei vigili del fuoco in viale Lazio a Palermo per soccorrere un uomo di 200 chili con la febbre. Considerato il peso, sono dovuti intervenire i pompieri per effettuare il trasferimento in ospedale dall'appartamento dove abita l'uomo.Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tute anticovid.



Coronavirus, muore bimba di 3 anni: dramma in Belgio. Il centro di crisi invita la popolazione a non abbassare la guardia

News Successiva Caltanissetta, condotta idrica in tilt: rubinetti a secco in diversi quartieri della città

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare