Sport 244

Gymnastics Club, la gelese Jlenia Cosenza convocata in un centro del Coni: sarà una docente

L'atleta gelese fino al primo settembre, farà parte dello staff del Gymcampus estivo che si sta svolgendo a Tirrenia

Redazione

29 Agosto 2019 12:19

La Gymnastics Club di Valter Miccichè ancora una volta mette a disposizione i propri tecnici al servizio della Federazione Ginnastica d'Italia. Questa volta è toccato a Jlenia Cosenza che è stata convocata come docente presso il Gymcampus estivo che si sta svolgendo a Tirrenia (palestra di ginnastica del Centro di Preparazione Olimpica del CONI) dal 26 agosto al 1 settembre 2019.Jlenia ringrazia la Direttrice Nazionale,Emiliana Polini, per la fiducia dimostrata nei suoi confronti e per il riconoscimento del proprio lavoro in regione e non solo.

Durante la settimana di lavoro Jlenia si occuperà oltre della preparazione fisica degli atleti anche di, rope skipping, trave, corpo libero, volteggio e minitrampolino.

I Gymcampus federali sono dedicati alla promozione della Ginnastica e alla formazione dei Tecnici nazionali.





La Gymnastics Club di Valter Miccichè ancora una volta mette a disposizione i propri tecnici al servizio della Federazione Ginnastica d'Italia. Questa volta è toccato a Jlenia Cosenza che è stata convocata come docente presso il Gymcampus estivo che si sta svolgendo a Tirrenia (palestra di ginnastica del Centro di Preparazione Olimpica del CONI) dal 26 agosto al 1 settembre 2019.Jlenia ringrazia la Direttrice Nazionale,Emiliana Polini, per la fiducia dimostrata nei suoi confronti e per il riconoscimento del proprio lavoro in regione e non solo.

Durante la settimana di lavoro Jlenia si occuperà oltre della preparazione fisica degli atleti anche di, rope skipping, trave, corpo libero, volteggio e minitrampolino.

I Gymcampus federali sono dedicati alla promozione della Ginnastica e alla formazione dei Tecnici nazionali.





News Successiva Il Gela calcio iscritto nel campionato di prima categoria, tifosi delusi: miravano alla Promozione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews