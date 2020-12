Cronaca 2032

Guasto lungo la condotta: a Caltanissetta stop alla distribuzione idrica su tutto il territorio comunale

Caltaqua comunica che le forniture non potranno essere riattivate fino alla riparazione del guasto

Redazione

29 Dicembre 2020 16:40

A causa di un guasto lungo la condotta nei pressi di via S. Spirito, nel comune di Caltanissetta, Siciliacque ha immediatamente interrotto la fornitura idrica. Ne consegue che da questo momento e fino alla riparazione del guasto e successiva riattivazione delle forniture idriche, non sarà possibile effettuare la distribuzione in tutto il comune di Caltanissetta, sia nelle zone in H24 che nelle zone in turno.Sarà garantita la distribuzione esclusivamente all’ospedale e al carcere.

Rimaniamo in attesa di maggiori dettagli da parte di Siciliacque.



