Attualita 266

Guasti all'illuminazione pubblica, quartieri di Gela al buio. Giudice: "Intervenga la Ghelas"

Paola Giudice, consigliere comunale, chiede che venga attuato un piano straordinario e a tal proposito chiede al sindaco di convocare un vertice

Redazione

14 Agosto 2019 11:10

"Come più volte ribadito la sicurezza è questione di primaria importanza in una città che vorrebbe essere “normale”. Da diversi giorni ricevo segnalazioni da parte dei concittadini in merito a guasti nell’illuminazione pubblica delle vie cittadine che si protraggono per lunghi periodi". E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale indipendente di Sinistra, Paola Giudice. "Per citare alcuni esempi - afferma - dei disservizi degli ultimi giorni: piazza Di Vittorio, via Emanuele Carfì, alcune vie del quartiere macchitella, traverse di vie Venezia e altre zone della frazione balneare di Manfria. Quello della sicurezza è un tema molto ampio e passa attraverso azioni di controllo che devono puntare alla “normalità” di una città a misura d’uomo dove ogni cittadino deve sentirsi libero di vivere il proprio paese a qualunque ora del giorno e della notte. Se il servizio di manutenzione è affidato alla municipalizzata Ghelas Multiservizi probabilmente va concertato un piano straordinario in grado di risolvere in tempo reale i disservizi che ho elencato e, a tale scopo, chiedo al sindaco un vertice con relativa convocazione dell’Amministratore delegato della Ghelas per capire come risolvere tale problema che se è già grave in estate figuriamoci durante la stagione invernale"

"Come più volte ribadito la sicurezza è questione di primaria importanza in una città che vorrebbe essere “normale”. Da diversi giorni ricevo segnalazioni da parte dei concittadini in merito a guasti nell’illuminazione pubblica delle vie cittadine che si protraggono per lunghi periodi". E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale indipendente di Sinistra, Paola Giudice. "Per citare alcuni esempi - afferma - dei disservizi degli ultimi giorni: piazza Di Vittorio, via Emanuele Carfì, alcune vie del quartiere macchitella, traverse di vie Venezia e altre zone della frazione balneare di Manfria. Quello della sicurezza è un tema molto ampio e passa attraverso azioni di controllo che devono puntare alla “normalità” di una città a misura d’uomo dove ogni cittadino deve sentirsi libero di vivere il proprio paese a qualunque ora del giorno e della notte. Se il servizio di manutenzione è affidato alla municipalizzata Ghelas Multiservizi probabilmente va concertato un piano straordinario in grado di risolvere in tempo reale i disservizi che ho elencato e, a tale scopo, chiedo al sindaco un vertice con relativa convocazione dell’Amministratore delegato della Ghelas per capire come risolvere tale problema che se è già grave in estate figuriamoci durante la stagione invernale"

News Successiva Prima che l'oblio ne cancelli il ricordo, Mulè chiede di intitolare piazze e vie a dieci personaggi di Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews