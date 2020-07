Attualita 101

Guarita dal Covid madre riabbraccia neonata operata al cuore: un'attesa lunga 40 giorni

La donna l'aveva partorita dopo essersi accorta di essere malata di Covid 19. La piccola quando si è dovuta sottoporre all'intervento pesava 1.4 kg

Redazione

20 Luglio 2020

La piccola Raisha oggi è stata riabbracciata dalla sua mamma a 40 giorni dalla nascita, a Palermo, dopo un delicatissimo intervento al cuore . La donna l'aveva partorita dopo essersi accorta di essere malata di Covid 19. L'intervento è stato effettuato dal Centro di cardiologico pediatrico Bambin Gesù aT aormina una settimana fa. La piccola quando si è dovuta sottoporre all'intervento pesava 1.4 kg , tra qualche giorno verrà dimessa dall'ospedale. I familiari della neonata hanno ringraziato la Misericordia di Piana degli Albanesi (Pa) che in collaborazione con la Misericordia di Letojanni (Me) ha provveduto al trasporto della mamma da Palermo al Centro medico di Taormina. (ANSA).



