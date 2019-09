Cronaca 221

Guardia di Finanza, il comandante interregionale dell'Italia Sud Occidentale in visita a Caltanissetta

Il comandante provinciale Andrea Antonioli, ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia le linee d’azione dei vari reparti

Redazione

12 Settembre 2019 20:32

Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez - Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale - oggi si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta.L’alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale - Col. Andrea Antonioli - ed ha subito incontrato il personale appartenente a tutti i Reparti della provincia, ai quali, dopo aver evidenziato l’importanza della fedeltà al giuramento prestato e dello “spirito di Corpo” che contraddistingue i finanzieri e ricordato il valore della missione istituzionale affidata alla Guardia di Finanza, ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le Fiamme Gialle nissene si adoperano per garantire e tutelare la libertà economiche e la sicurezza.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia - A.N.F.I., Sezioni di Caltanissetta e Gela, ai quali ha manifestato la propria gratitudine e riconoscenza per il servizio prestato nel Corpo, rivolgendo l’invito a farsi promotori di una positiva influenza nei rapporti tra la società civile e la Guardia di Finanza.

Nel corso del successivo briefing operativo, avvenuto alla presenza dei Comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dei Gruppi di Caltanissetta e Gela e della Tenenza di Mussomeli, il Comandante Provinciale ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia nonché l’assetto e le linee d’azione dei Reparti dipendenti, evidenziando l’intensa attività operativa portata avanti da tutte le Fiamme Gialle nissene a tutela dell’economia legale e a contrasto di ogni forma di criminalità.

Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, nel corso della giornata, ha intrattenuto cordiali incontri di saluto con S.E. il Prefetto di Caltanissetta - Dott.ssa Cosima Di Stani - e con i vertici della locale Autorità Giudiziaria, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello - Dott.ssa Lia Sava - e il Procuratore della Repubblica - Dott. Amedeo Bertone.



