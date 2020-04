Attualita 382

Guanti e mascherine per fare la spesa e alla cassa igienizzante per le mani: lo prevede il nuovo decreto

Prevista la sanificazione due volte al giorno. In più si prevede che nei piccoli negozi, entro i 40 metri quadri, si entri uno per volta

Redazione

11 Aprile 2020 11:07

Nel dpcm illustrato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vengono elencate le misure per gli esercizi commerciali aperti, indicando la necessità di utilizzare guanti usa e getta per fare la spesa e la mascherina in tutte le fasi lavorative dove non si possa mantenere la distanza. Prevista la sanificazione due volte al giorno. In più si prevede che nei piccoli negozi, entro i 40 metri quadri, si entri uno per volta e con la presenza di massimo due operatori. Per scaglionare gli accessi si prevedono anche "ampliamenti delle fasce orarie". Alla cassa si deve trovare l'igienizzante per le mani, anche prima di digitare il Pin del bancomat.

