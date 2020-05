Attualita 531

Gualtieri: "Il contributo da 600 euro per gli autonomi già erogato, sarà dato in automatico"

Il ministro dell'Economia spera che il contributo verrà erogato dall'Inps in 24-48 ore al massimo

Redazione

12 Maggio 2020 09:11

Ill contributo da 600 euro per gli autonomi già erogato, sarà dato in automatico, quindi appena il decreto sarà in gazzetta ufficiale,Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg5. Gualtieri, descrivendo per sommi capi il Decreto Rilancio. "Spero - ha detto - in 24 o 48 ore al massimo, i bonifici arriveranno a tutti coloro che già hanno avuto i 600 euro». Sulla cassa integrazione, Gualtieri ha spiegato che il governo ha fronteggiato «procedure molto complicate» e che ha deciso «una radicale semplificazione".

