Attualita 302

Gruppo portatori Gesù Nazareno: eletto a Caltanissetta il nuovo coordinamento

Il gruppo, nato nel 2012, ha ripreso l'antica tradizione, sospesa negli anni '60, di portare a spalla, il simulacro di Gesù Nazareno, nella processione della Domenica delle Palme

Redazione

15 Giugno 2019 16:30

Si sono svolte nella serata di venerdì 14 giugno 2019 le elezioni per la nomina del nuovo coordinamento dei portatori di Gesù Nazareno. Il gruppo è nato nel 2012, grazie all’impegno di alcuni giovani nisseni che, raccogliendo l’invito del Presidente dell’Associazione Gesù Nazareno, Luciano Giordano, hanno ripreso l’antica tradizione, sospesa negli anni ’60, di portare a spalla, anziché sul carrello a ruote, il simulacro di Gesù Nazareno, nella processione della Domenica delle Palme.



Il gruppo riunitosi lo scorso mese di maggio, accogliendo le dimissioni del coordinamento che sin dalla data di costituzione lo aveva guidato, ha indetto le elezioni per il 14 giugno, assistito in questa fase di transizione dai responsabili dell’Associazione Gesù Nazareno, a cui il gruppo stesso fa riferimento.



L’elezione è stata molto sentita dai portatori; lo dimostra il fatto che per i cinque posti disponibili sono state presentate dieci candidature, ma ancora di più lo dimostra la larga partecipazione alle operazioni di voto che hanno visto un’affluenza di più del 70% degli aventi diritto.



Le operazioni si sono svolte in un clima di assoluta serenità, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Gesù Nazareno. Il nuovo coordinamento è composto da Angelo Palermo, Michele Bellomo, Totò Bellomo, Angelo Gagliano e Salvatore Carbone. Per Michele e Totò Bellomo si tratta di una conferma; Palermo, Galiano e Carbone rappresentano, invece una new entry. Si conferma, quindi, quel filo sottile che unisce i veterani con i più giovani per alimentare sempre di più l’attaccamento alle tradizioni locali e, in particolare, la devozione verso Gesù Nazareno.



I primi a congratularsi con i nuovi eletti sono stati il presidente e il vice presidente dell’Associazione Gesù Nazareno, Luciano Giordano e Salvatore Giammusso. Molti dei votanti hanno assistito alle operazioni di scrutinio e salutato il nuovo coordinamento con un caloroso applauso e un augurio di buon lavoro.

Si sono svolte nella serata di venerdì 14 giugno 2019 le elezioni per la nomina del nuovo coordinamento dei portatori di Gesù Nazareno. Il gruppo è nato nel 2012, grazie all’impegno di alcuni giovani nisseni che, raccogliendo l’invito del Presidente dell’Associazione Gesù Nazareno, Luciano Giordano, hanno ripreso l’antica tradizione, sospesa negli anni ’60, di portare a spalla, anziché sul carrello a ruote, il simulacro di Gesù Nazareno, nella processione della Domenica delle Palme.



Il gruppo riunitosi lo scorso mese di maggio, accogliendo le dimissioni del coordinamento che sin dalla data di costituzione lo aveva guidato, ha indetto le elezioni per il 14 giugno, assistito in questa fase di transizione dai responsabili dell’Associazione Gesù Nazareno, a cui il gruppo stesso fa riferimento.



L’elezione è stata molto sentita dai portatori; lo dimostra il fatto che per i cinque posti disponibili sono state presentate dieci candidature, ma ancora di più lo dimostra la larga partecipazione alle operazioni di voto che hanno visto un’affluenza di più del 70% degli aventi diritto.



Le operazioni si sono svolte in un clima di assoluta serenità, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Gesù Nazareno. Il nuovo coordinamento è composto da Angelo Palermo, Michele Bellomo, Totò Bellomo, Angelo Gagliano e Salvatore Carbone. Per Michele e Totò Bellomo si tratta di una conferma; Palermo, Galiano e Carbone rappresentano, invece una new entry. Si conferma, quindi, quel filo sottile che unisce i veterani con i più giovani per alimentare sempre di più l’attaccamento alle tradizioni locali e, in particolare, la devozione verso Gesù Nazareno.



I primi a congratularsi con i nuovi eletti sono stati il presidente e il vice presidente dell’Associazione Gesù Nazareno, Luciano Giordano e Salvatore Giammusso. Molti dei votanti hanno assistito alle operazioni di scrutinio e salutato il nuovo coordinamento con un caloroso applauso e un augurio di buon lavoro.

A Gela serata di beneficenza organizzata dall'Ancri: presto un centro diurno per i disabili

News Successiva E' morto Franco Zeffirelli, il regista aveva 96 anni: si è spento dopo una lunga malattia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews