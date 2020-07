Politica 145

Greco rimane sindaco di Gela, Cga respinge il ricorso del leghista Spata che chiedeva di annullare le elezioni

Il primo cittadino, eletto nel 2019, dopo aver tirato un sospiro di sollievo ha detto di aver sempre avuto fiducia nella magistratura

Donata Calabrese

29 Luglio 2020 15:11

“Ho sempre avuto fiducia nella magistratura”. Sono state queste le prime parole del sindaco di Gela, Lucio Greco, non appena ha appreso dell’esito del ricorso del Cga, il quale ha sentenziato che Greco rimarrà sindaco di Gela. Respinto il ricorso del leghista Giuseppe Spata. Il sindaco, appena qualche giorno fa aveva detto di essere sereno e che avrebbe atteso questa sentenza consapevole che la magistratura avrebbe fatto il proprio dovere secondo scienza e coscienza”. Il Tar sulla vicenda si era già espresso rigettando il ricorso elettorale proposto da Spata, che era candidato per la Lega all’ultima consultazione per l’elezione del sindaco di Gela, e volto alla correzione del risultato elettorale e la conseguente ripetizione del turno di ballottaggio tra il candidato Maurizio Melfa e Spata o la proclamazione di quest’ultimo alla carica di sindaco. I giudici amministrativi di Palermo, condividendo le tesi del sindaco Greco e di altri consiglieri comunali, tutti difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno ritenuto legittima l’ammissione delle liste collegate al sindaco Greco. Spata, difeso dai legali Andrea Scuderi e Rosario Calanni Fraccono, aveva fatto ricorso in appello, ritenendo che ben quattro liste collegate al sindaco Greco avrebbero dovuto essere escluse poichè al momento della raccolta delle firme a loro sostegno, i sottoscrittori non avrebbero avuto consapevolezza dei nominativi dei candidati cui stavano dando il proprio appoggio, recando i moduli di raccolta delle firme solo il simbolo di lista e non essendo previamente congiunti con la pagina contenente i nominativi dei candidati. Con una situazione così incerta, per l’amministrazione Greco era diventato difficile operare delle scelte, soprattutto di natura politica, a media e lunga scadenza.

