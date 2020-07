Cronaca 3705

Caltanissetta, grave malore per Tony Maganuco, nella notte delicato intervento al Sant'Elia

Ieri sera a seguito di un grave malore è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia

Redazione

18 Luglio 2020 07:40

Grave malore per Tony Maganuco, personaggio noto a Caltanissetta, da anni direttore artistico di spettacoli come il Festival Nisseno e il memorial Nuccia Grosso, conduttore radiofonico di Tony Accesi su Radio CL1. Ieri pomeriggio a seguito di un aunerisma cerebrale è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia dove è stato eseguito un delicato intervento di Neurochirurgia durato l'intera notte. Attualmente si trova in rianimazione. A lui la vicinanza della nostra redazione.

