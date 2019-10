Cronaca 2560

Grave incidente sulla Palermo-Catania, auto vola dal cavalcavia: giovane in gravi condizioni

Un trentatreenne di Giarre, T.S. le iniziali, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

14 Ottobre 2019 18:05

Auto vola dal cavalcavia sulla A19. L'incidente si è verificato sulla Palermo-Catania, intorno alle 16, tre km dopo lo svincolo per Mulinello in direzione Catania. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta. Il giovane alla guida dell'auto, un trentatreenne di Giarre, T.S. le iniziali, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto ad esami diagnostici. Da qui è stato disposto il trasferimento all'ospedale Civico di Palermo per un delicato intervento all'aorta. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi riservata. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

Auto vola dal cavalcavia sulla A19. L'incidente si è verificato sulla Palermo-Catania, intorno alle 16, tre km dopo lo svincolo per Mulinello in direzione Catania. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta. Il giovane alla guida dell'auto, un trentatreenne di Giarre, T.S. le iniziali, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto ad esami diagnostici. Da qui è stato disposto il trasferimento all'ospedale Civico di Palermo per un delicato intervento all'aorta. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi riservata. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

Auto piomba su cantiere all'altezza dello svincolo per Scillato: tre feriti sulla A19

News Successiva Caltanissetta, sorpresi nei pressi della stazione con oltre 7 chili di hashish nascosti in una scatola per scarpe, arrestati due nigeriani

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews