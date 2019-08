Cronaca 13666

Schianto sulla Ss 117 bis: muore a Caltanissetta un 26enne. Gravissime le condizioni di un altro giovane

Il giovane ha perso la vita nello scontro frontale con un altra auto. L'incidente si è verificato nei pressi del parco Ronza

Redazione

31 Luglio 2019 10:25

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 26 anni che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo la SS 117 bis all’altezza del Parco Ronza, nei pressi di Piazza Armerina. Le vittime sono i conducenti di due auto che si sarebbero scontrate frontalmente. Il giovane, trasportato d’urgenza al Sant’Elia con l'elisoccorso inviato dalla centrale del 118 di Caltanissetta, è morto poco dopo essere giunto in ospedale. L’altro ragazzo è stato invece trasportato al Cannizzaro di Catania ed è in gravissime condizioni.

