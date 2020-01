Eventi 694

Grande successo a Serradifalco per la cena solidale "Un momento di fraternità" organizzata da Don Salvatore Randazzo

La "brigata di cucina" del C.I.R.P.E. è stata diretta magistralmente dal màitre Giuseppe Pinzino di "Equo Food"

Redazione

06 Gennaio 2020 10:34

Grande successo per l’iniziativa organizzata nella serata che precede l’Epifania presso l’Oratorio “Chiara Luce Badano” di Serradifalco da DonSalvatore Randazzo, Presidente dell’Associazione Don Pino Puglisi Onlus che, all’interno delle due sale “Don Bosco” e “San Domenico Savio”, ha permesso la partecipazione ad una cena speciale e solidale a oltre quaranta bambini (anche stranieri) e mamme in difficoltà della Comunità “Il chicco di grano”, ai ragazzi del Collegio San Giuseppe e Santa Chiara e a circa un centinaio di persone e nuclei familiari bisognosi della comunità serradifalchese.L’evento, realizzato con la collaborazione della Cooperativa “Etnos” presieduta dal Dott. Fabio Ruvolo e dall’Impresa sociale “Un posto tranquillo”, si è reso possibile grazie alla preziosa attività dei numerosi Volontari parrocchiali e dell’Associazione presieduta da Don Salvo Randazzooltre che dall’impegno degli Allievi con disabilità del Corso per “Collaboratore di Cucina”realizzato dal C.I.R.P.E. – Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica di Caltanissetta nell’ambito del Progetto “ALL INCLUDED”, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

La “brigata di cucina” del C.I.R.P.E. è stata diretta magistralmente dal màitre Giuseppe Pinzino di “Equo Food”, Docente del Corso, e seguita in tutte le sue fasi dal Coordinatore del percorso formativo e Presidente della Cooperativa Sociale “Iopervoiperio”Dott. William Di Noto.

All’ottima riuscita del progetto sociale di Don Salvo Randazzo hanno contribuito anche l’AUSER – Associazione per l’invecchiamento attivo, presieduta da Totò Pelonero, e la FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, rappresentata da Giovanna Messina, che ha contribuito all’acquisto di pacchi spesa per le famiglie bisognose.

Il banchetto, arricchito ed allietatodal karaoke e da altri momenti musicali offerti dall’instancabile Leonardo Lo Vecchio, si è rivelato un importante momento di convivialità e di fratellanza aperto a tutti, senza barriere e senza differenze di età, sesso, razza, reddito, abilità, capacità o competenze.

La cena, gradita ed apprezzata dagli Organizzatori e da tutti i partecipanti, ha rappresentato una vera e propria occasione di comunione fra uomini e donne di buona volontà, in grado di anticipare con successo la prossima iniziativa dell’Associazione Don Pino Puglisi Onlus, ovvero il Festival dell’Educazioneche si avvierà il prossimo 01 Febbraio a Serradifalco e che avrà come filo conduttore il tema “Diversità, opportunità di ricchezza”.





Grande successo per l’iniziativa organizzata nella serata che precede l’Epifania presso l’Oratorio “Chiara Luce Badano” di Serradifalco da DonSalvatore Randazzo, Presidente dell’Associazione Don Pino Puglisi Onlus che, all’interno delle due sale “Don Bosco” e “San Domenico Savio”, ha permesso la partecipazione ad una cena speciale e solidale a oltre quaranta bambini (anche stranieri) e mamme in difficoltà della Comunità “Il chicco di grano”, ai ragazzi del Collegio San Giuseppe e Santa Chiara e a circa un centinaio di persone e nuclei familiari bisognosi della comunità serradifalchese.L’evento, realizzato con la collaborazione della Cooperativa “Etnos” presieduta dal Dott. Fabio Ruvolo e dall’Impresa sociale “Un posto tranquillo”, si è reso possibile grazie alla preziosa attività dei numerosi Volontari parrocchiali e dell’Associazione presieduta da Don Salvo Randazzooltre che dall’impegno degli Allievi con disabilità del Corso per “Collaboratore di Cucina”realizzato dal C.I.R.P.E. – Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica di Caltanissetta nell’ambito del Progetto “ALL INCLUDED”, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

La “brigata di cucina” del C.I.R.P.E. è stata diretta magistralmente dal màitre Giuseppe Pinzino di “Equo Food”, Docente del Corso, e seguita in tutte le sue fasi dal Coordinatore del percorso formativo e Presidente della Cooperativa Sociale “Iopervoiperio”Dott. William Di Noto.

All’ottima riuscita del progetto sociale di Don Salvo Randazzo hanno contribuito anche l’AUSER – Associazione per l’invecchiamento attivo, presieduta da Totò Pelonero, e la FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, rappresentata da Giovanna Messina, che ha contribuito all’acquisto di pacchi spesa per le famiglie bisognose.

Il banchetto, arricchito ed allietatodal karaoke e da altri momenti musicali offerti dall’instancabile Leonardo Lo Vecchio, si è rivelato un importante momento di convivialità e di fratellanza aperto a tutti, senza barriere e senza differenze di età, sesso, razza, reddito, abilità, capacità o competenze.

La cena, gradita ed apprezzata dagli Organizzatori e da tutti i partecipanti, ha rappresentato una vera e propria occasione di comunione fra uomini e donne di buona volontà, in grado di anticipare con successo la prossima iniziativa dell’Associazione Don Pino Puglisi Onlus, ovvero il Festival dell’Educazioneche si avvierà il prossimo 01 Febbraio a Serradifalco e che avrà come filo conduttore il tema “Diversità, opportunità di ricchezza”.





News Successiva Gli studenti del corso musicale dell'istituto Puglisi di Serradifalco trionfano al "Premio città di Calascibetta"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare