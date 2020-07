Politica 715

Gradimento dei sindaci, a Caltanissetta Gambino è tra gli ultimi posti nella classifica del Sole 24 ore

La Sicilia scivola agli ultimi posti nella Governance Poll 2020 del Sole 24 ore . Gambino si piazza al 91esimo posto

06 Luglio 2020

La Sicilia scivola agli ultimi posti nella Governance Poll 2020 del Sole 24 ore con il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, e di Catania, Salvo Pogliese. Si risolleva con Cateno De Luca, sindaco di Messina, al secondo posto. In cima alla classifica Antonio Decaro, sindaco di Bari. Al terzo posto un ex equo tra Marco Bucci, sindaco di Genova, e Giorgio Gori, di Bergamo.Questi i risultati dell'’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì.

Decaro, presidente dell’Anci, raccoglie un ampio 69,4%, affiancato sul podio dal messinese Cateno De Luca e da Giorgio Gori, sindaco della Bergamo martoriata dall’epidemia, ex aequo con Marco Bucci che a Genova si è trovato il mandato "invaso" dal crollo del ponte Morandi.

Leoluca Orlando a Palermo e Virginia Raggi a Roma, sono appaiati all’ultimo posto con un solo decimale di scarto (38,1% contro 38,2%). A condividere con loro i piani più bassi della classifica ci sono Salvo Pogliese a Catania, Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria, Rinaldo Melucci a Taranto e Luigi De Magistris a Napoli.

Chiara Appendino, che dopo i primi mesi a Palazzo di Città alla guida di Torino vinceva di slancio la corsa del Governance Poll, ora scende alla casella numero 97; un po' meglio della collega del Campidoglio e un poco peggio rispetto al Nisseno Roberto Gambino, che al 91° posto chiude la non esaltante terna a Cinque Stelle alla guida dei capoluoghi di Provincia. Indietro anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris (al 100° posto con un calo di 24 punti). In Sicilia Giacomo Tranchida sindaco di Trapani occupa la postazione numero 39, Giuseppe Cassì sindaco di Ragusa la 47esima. Francesco Italia, sindaco di Siracusa, si piazza alla posizione numero 52 mentre Lillo Firetto sindaco di Agrigento occupa la numero 79 seguito da Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna alla posizione 80.

Tra le grandi città, in lieve crescita i sindaci di Firenze Dario Nardella (34° posto) e di Milano Giuseppe Sala (52°).



News Successiva M5S: "Caltagirone, commissario del Policlinico di Palermo? Assurdo, non riesce a fare bene neanche a Caltanissetta"

