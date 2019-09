Politica 143

Governo Conte bis, Pagano: "Salvini? Straordinariamente geniale. Pd e M5S si odiavano e adesso sono insieme"

L'onorevole Alessandro Pagano interviene sul nuovo esecutivo: "Quello che è successo oggi è sotto gli occhi di tutti"

Rita Cinardi

07 Settembre 2019 12:25

"Quella di aprire la crisi di Governo è stata la mossa più intelligente, politicamente, che si poteva e si doveva fare perché i fatti dimostravano in maniera chiara che c'era stato un accordo clamoroso quando il Movimento 5 Stelle ha votato la Ursula Von Der Leyen che è la nuova presidente della Commissione Europea". Lo ha detto il deputato nazionale della Lega Alessandro Pagano intervistato in merito alla crisi di Governo e alla successiva nascita del Conte bis, il nuovo esecutivo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. "Ursula Von Der Leyen non è una qualsiasi - ha continuato il deputato - ma è il simbolo della peggiore Europa, quella che ha ucciso la Grecia, è il braccio destro della Merkel e fa parte di quel club della turbo-finanza che vuole impoverire i popoli, privarli di qualsiasi tipo di dignità e asservirli a due grandi potentati, quali quelli francesi e tedeschi che in Europa ormai nominano da decenni come è noto. Il fatto stesso che la Lega e i 5 Stelle siano messi assieme con un contratto, il cui punto principale era il cambiamento di questa Europa che non è più l'Europa straordinaria di De Gasperi; questa Europa che abbiamo da 20 anni, da quando è entrato in vigore l'Euro, è l'Europa che mira ad asservire i popoli. Quando Lega e 5 Stelle si mettono assieme un anno e mezzo fa lo fanno con questo punto fondamentale. Grillo ha fatto intere campagne elettorali, così come Di Maio e Di Battista, gridando contro l'Europa che ci aveva affamato. Ma il fatto stesso che i 5 Stelle a luglio hanno tradito e hanno votato Ursula Von Der Leyen vuol dire che già era stata sancita un'intesa. E qualche giorno prima avevano votato anche David Sassoli presidente del Parlamento Europeo. Ricordo, per i non addetti ai lavori, che Sassoli è del Partito Democratico. In entrambi i casi i 5 Stelle erano stati determinanti, 7 voti nel primo caso, 14 voti nel secondo. E allora cosa significa tutto questo? Che evidentemente l'intesa era già stata segnata. Lo stesso Governo che era stato voluto dai 5 Stelle in Europa si doveva realizzare in Italia. Quando? A febbraio. Ci sarebbe stata una legge finanziaria, quella che sarebbe stata fatta a fine dicembre, all'acqua fresca, dove non si sarebbe potuto fare nulla, perché i 5 Stelle avrebbero detto di no a tutto: no all'abbassamento delle tasse, no alla riforma della burocrazia, no alla riforma della giustizia, no alla politica dei porti chiusi che voleva Salvini. E allora tutte queste cose le abbiamo già plasticamente viste: no alle infrastrutture, no alla Tav. Le abbiamo viste. E quindi ci avrebbero logorato, avrebbero portato il paese sostanzialmente alla fine a dire: 'sapete che vi dico? La Lega ha fallito, a questo punto votiamo il Pd. E invece Salvini è stato straordinariamente geniale. Ha messo in evidenza ciò che i 5 stelle stavano portando avanti e oggi quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Pd e 5 Stelle si odiavano, se ne dicevano di tutti i tipi, quando andava bene si dicevano che erano mafiosi l'uno con l'altro e adesso sono assieme. Uno dei due dunque ha mentito. Però, al netto di tutto questo, noi prendiamo atto del nascente Governo Renzi-Conte-Di Maio, vedremo quello che sapranno fare, secondo me molto poco, e soprattutto impoveriranno il popolo italiano, visto che, lo dicono già apertamente, che l'aumento della pressione fiscale, compreso l'immigrazione da rivedere, è nei loro progetti. A noi toccherà - ha concluso l'onorevole Alessandro Pagano - fare opposizione ma come vedete siamo sereni, tranquilli e soprattutto faremo un'opposizione durissima, senza sconti e a tutti i livelli".

