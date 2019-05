Eventi 18

Gli studenti del corso musicale dell'istituto Puglisi di Serradifalco trionfano al "Premio città di Calascibetta"

Gli studenti hanno conquistato ben tre premi assoluti e due primi premi. Per la scuola rappresentano un grande orgoglio

Redazione

31 Maggio 2019 17:10

Grande soddisfazione per i ragazzi del corso musicale dell’Istituto Comprensivo “ F.Puglisi" di Serradifalco , dei loro insegnanti di strumento Anzalone Emanuele, Carmina Marco, Lacagnina Michele, Lalumia Pasqualino e del Dirigente Scolastico Anna Maria Nobile. I solisti, i gruppi e l’orchestra della scuola hanno partecipato il 30 maggio al prestigioso concorso nazionale "Premio città di Calascibetta" giunto all’undicesima edizione. Un bottino davvero fantastico quello conseguito dai ragazzi del” Puglisi “, ben 3 primi premi assoluti e 2 primi premi. Ecco il dettaglio:PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 categoria ORCHESTRE.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 decimino di chitarre AMICO ADRIANO, AQUILINA ALESSIA,CIGNA ASIA , CINO IRIS,DIFRANCESCO GABRIELE,FIORE GIULIA,LATONA BERNADETTE,MONTANTE CATERINA, PALERMO GIUSEPPE,ZINGALI CHIARA.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 solista clarinetto terza media MIGLIORE ELENA.

PRIMO PREMIO 98/100 sestetto di chitarre di prima media BUTERA GABRIELLA,CORDARO LUNA, FALZONE ANDREA,PALERMO LARA,RICOTTA MICHELE,ZINGALI MATTIA.

PRIMO PREMIO 98/100 duo di chitarre seconda media PALERMO GIUSEPPE , LATONA BERNADETTE.

il Dirigente scolastico Anna Maria Nobile ha ringraziato alunni e docenti per i risultati conseguiti con l’auspicio che tali risultati possano essere ripetuti il 6 Giugno al Concorso di Racalmuto ultimo appuntamento dell’anno per i fantastici ragazzi del corso ad indirizzo musicale di Serradifalco. Ne da notizia il prof. Michele Lacagnina, docente vicario presso l'istituto comprensivo di Serradifalco.



Grande soddisfazione per i ragazzi del corso musicale dell’Istituto Comprensivo “ F.Puglisi" di Serradifalco , dei loro insegnanti di strumento Anzalone Emanuele, Carmina Marco, Lacagnina Michele, Lalumia Pasqualino e del Dirigente Scolastico Anna Maria Nobile. I solisti, i gruppi e l’orchestra della scuola hanno partecipato il 30 maggio al prestigioso concorso nazionale "Premio città di Calascibetta" giunto all’undicesima edizione. Un bottino davvero fantastico quello conseguito dai ragazzi del” Puglisi “, ben 3 primi premi assoluti e 2 primi premi. Ecco il dettaglio:PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 categoria ORCHESTRE.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 decimino di chitarre AMICO ADRIANO, AQUILINA ALESSIA,CIGNA ASIA , CINO IRIS,DIFRANCESCO GABRIELE,FIORE GIULIA,LATONA BERNADETTE,MONTANTE CATERINA, PALERMO GIUSEPPE,ZINGALI CHIARA.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 100/100 solista clarinetto terza media MIGLIORE ELENA.

PRIMO PREMIO 98/100 sestetto di chitarre di prima media BUTERA GABRIELLA,CORDARO LUNA, FALZONE ANDREA,PALERMO LARA,RICOTTA MICHELE,ZINGALI MATTIA.

PRIMO PREMIO 98/100 duo di chitarre seconda media PALERMO GIUSEPPE , LATONA BERNADETTE.

il Dirigente scolastico Anna Maria Nobile ha ringraziato alunni e docenti per i risultati conseguiti con l’auspicio che tali risultati possano essere ripetuti il 6 Giugno al Concorso di Racalmuto ultimo appuntamento dell’anno per i fantastici ragazzi del corso ad indirizzo musicale di Serradifalco. Ne da notizia il prof. Michele Lacagnina, docente vicario presso l'istituto comprensivo di Serradifalco.



News Successiva Calici di primavera, alle tenute Lombardo di Serradifalco una domenica tra vigneti e bollicine

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews