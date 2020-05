Cronaca 2776

Gli operatori sanitari assunti per l'emergenza Covid-19 del Sant'Elia: "Esclusi dal bonus di mille euro. E' un'ingiustizia"

Riportiamo di seguito una lettera inviata dagli operatori sanitari assunti proprio per far fronte all'emergenza inviata alla nostra redazione

Redazione

16 Maggio 2020 16:04

Noi operatori sanitari, assunti per far fronte all’emergenza covid 19, vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto per la grave ingiustizia che abbiamo subito da parte dell’ARS, per averci escluso dal bonus di 1000 euro al mese erogabili fino alla conclusione dell’emergenza al fine di dare il giusto riconoscimento a chi, come noi, affronta tale emergenza in prima linea.

Tutti noi infatti, siamo rimasti sbigottiti nel leggere con spiacevole sorpresa, la nostra esclusione come beneficiari del sopracitato bonus, in quanto reclutati mediante avvisi legati all’emergenza COVID 19 (come si evince al punto 8 della legge di stabilità 2020-2022 pubblicata ieri sulla Gurs).

Tutto questo, a noi sembra irreale ed assurdo! Si tratta di un grave atto di irriconoscenza al punto che a tutt’oggi, non siamo riusciti a darci una risposta. Siamo stati tutti gettati in prima linea ad assistere i pazienti affetti da questo grave virus, rischiando tutti i giorni di compromettere la nostra salute e quella dei nostri cari pur non possedendo ancora una grande esperienza. Eppure abbiamo compiuto il nostro dovere di infermieri, di ausiliari, di oss, di operatori sanitari e, soprattutto, di uomini fino in fondo restando al nostro posto nonostante la difficoltà assieme ai colleghi più anziani.

A tal fine vi chiediamo che questa grave ingiustizia venga denunciata all’opinione pubblica poiché crediamo che le persone abbiano diritto di sapere con chi abbiamo a che fare.



Gli Operatori Sanitari assunti per l'emergenza covid-19 del Presidio Ospedaliero S. Elia



Noi operatori sanitari, assunti per far fronte all’emergenza covid 19, vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto per la grave ingiustizia che abbiamo subito da parte dell’ARS, per averci escluso dal bonus di 1000 euro al mese erogabili fino alla conclusione dell’emergenza al fine di dare il giusto riconoscimento a chi, come noi, affronta tale emergenza in prima linea.

Tutti noi infatti, siamo rimasti sbigottiti nel leggere con spiacevole sorpresa, la nostra esclusione come beneficiari del sopracitato bonus, in quanto reclutati mediante avvisi legati all’emergenza COVID 19 (come si evince al punto 8 della legge di stabilità 2020-2022 pubblicata ieri sulla Gurs).

Tutto questo, a noi sembra irreale ed assurdo! Si tratta di un grave atto di irriconoscenza al punto che a tutt’oggi, non siamo riusciti a darci una risposta. Siamo stati tutti gettati in prima linea ad assistere i pazienti affetti da questo grave virus, rischiando tutti i giorni di compromettere la nostra salute e quella dei nostri cari pur non possedendo ancora una grande esperienza. Eppure abbiamo compiuto il nostro dovere di infermieri, di ausiliari, di oss, di operatori sanitari e, soprattutto, di uomini fino in fondo restando al nostro posto nonostante la difficoltà assieme ai colleghi più anziani.

A tal fine vi chiediamo che questa grave ingiustizia venga denunciata all’opinione pubblica poiché crediamo che le persone abbiano diritto di sapere con chi abbiamo a che fare.



Gli Operatori Sanitari assunti per l'emergenza covid-19 del Presidio Ospedaliero S. Elia



Coronavirus, il presidente della Camera Penale Sergio Iacona: "Colpiti dalla grave paralisi giudiziaria auspichiamo in una ripresa in tempi brevi"

News Successiva Peschereccio di Terrasini scomparso, trovato in mare il corpo di Matteo Lo Iacono: ancora disperso il figlio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare