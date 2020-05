Attualita 208

Gli italiani per l'estate cercano case con piscina e wifi, la Sicilia al primo posto tra le mete più ricercate

Smaltite gran parte delle ferie disponibili durante il lockdown, si cercherà di proseguire a lavorare in smartworking

Redazione

19 Maggio 2020 11:22

Sarà un’estate italiana, in casa o villa, con tutta la famiglia. E con la Sicilia al primo posto tra le mete più ricercate. Alla vigilia della riapertura totale della circolazione tra le regioni, sono i primi trend dell’estate 2020 secondo Airbnb, la piattaforma globale di viaggi, che registra «un aumento di ricerche» e, dice il Country manager Italia, Giacomo Trovato, «il primo segnale di ripresa».Secondo i dati Airbnb l’estate 2020 ricorderà un po' quelle degli anni Sessanta, quando si partiva per le ferie, auto stracarica di bagagli e famiglia. L’82% degli italiani le trascorrerà in Italia, contro il 55% dell’anno scorso.

Tra le destinazioni più cercate, Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige e Costa Etrusca (in Toscana e Lazio). Complice poi la necessità di distanziamento sociale, si cerca soprattutto una casa «indipendente» (62% contro il 7% degli appartamenti, con un +21% sullo stesso periodo nel 2019), che diventa essa stessa la vera destinazione del viaggio.

Sarà un’estate diversa anche nella durata e nei «contenuti». Terminata per ora l’epoca dei week-end mordi e fuggi e dei tour a tappe, il 66% delle ricerche riguarda soggiorni di durata superiore a una settimana (lo scorso anno era il 32%) mentre calano vistosamente i week end (-70%).

Smaltite poi gran parte delle ferie disponibili durante il lockdown, si cercherà di proseguire a lavorare in smartworking. Ecco allora che due elementi diventano fondamentali nella scelta della casa: piscina e wifi. Uno per lavorare a distanza, l’altra (che per la prima volta sale in cima alle richieste) per intrattenere nel frattempo i bambini e forse anche come ancora nel caso di improvvise nuove restrizioni alla circolazione o all’accesso alle spiagge. Seguono la possibilità di portare il proprio animale domestico (almeno 1 famiglia su 3 con ricerche quadruplicate), cucina accessoriata, jacuzzi e aria condizionata.



