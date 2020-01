Sport 248

Gli atleti della "Power Gym" di San Cataldo tutti sul podio al torneo nazionale di Karate Kyokushinkai

Procedono, intanto, gli allenamenti per Massimo Iacona, selezionato dal Sensei Aldo Raimondi, per rappresentare l’Italia ai prossimi Europei, che si terranno a Tbilisi in Georgia

26 Gennaio 2020 09:44

Ottimi risultati quelli ottenuti dagli atleti della palestra 'Power Gym' di San Cataldo, tutti saliti sul podio, al torneo nazionale di Karate Kyokushinkai che si è tenuto in provincia di Lecce, lo scorso mese di dicembre: Marco Valenza 1° classificato nella categoria 14/15 anni kg 50, Danilo Bonsignore 2° classificato nella categoria 14/15 anni kg 55, Alessio Serrafino 2° classificato nella categoria 16 anni kg 60, Ivan Medico 1° classificato nella categoria 17 anni kg 65. Reduci dai successi ottenuti in Puglia, la stessa squadra, rafforzata da Michele Bellavia nella categoria 14/15 anni, si prepara a partecipare, il prossimo 2 febbraio, ad un altro torneo, sempre in Puglia, a San Giorgio Jonico (TA). Procedono, intanto, gli allenamenti per Massimo Iacona, selezionato dal Sensei Aldo Raimondi, per rappresentare l’Italia ai prossimi Europei, che si terranno a Tbilisi in Georgia .

