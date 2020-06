Eventi 83

Giustizia per Adnan, la Cgil aderisce alla manifestazione di Caltanissetta: "Un eroe senza esserne consapevole"

Emerge un ritratto di Adnan quale cittadino esemplare in grado di aiutare, sostenere, accompagnare i suoi connazionali dopo averli ascoltati

Redazione

10 Giugno 2020 11:45

La CGIL, a tutti i livelli, aderisce all'iniziativa pubblica promossa dalle associazioni di volontariato e culturali di Caltanissetta. E' quanto affermano, in una nota Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia e Ognazio Giudice, segretario provinciale di Caltanissetta. Siamo convinti che le ragioni che hanno indotto la CGIL a chiedere la proclamazione del lutto cittadino si siano rafforzate dato che sempre più emerge un ritratto di Adnan quale cittadino esemplare in grado di aiutare, sostenere, accompagnare i suoi connazionali dopo averli ascoltati. Queste le ragioni che sempre più ci fanno pensare che Adnan faceva il portavoce dei suoi connazionali, sarà pure una forzatura ma Adnan svolgeva la funzione di Sindaco, sindacalista, volontario e per la CGIL questo è un esempio straordinario, è un EROE senza esserne consapevole e lo ha fatto nel modo più efficace, senza nessuna enfasi, con la massima semplicità e riservatezza.Nessuno sarà lasciato solo, è un impegno, una promessa non è solo annuncio pubblico dettato dalla tragedia che stiamo vivendo e per la quale l'emozione è forte e la coerenza di tutti deve essere massima. Non saremo disposti ad assecondare comportamenti strumentali. Anche stamattina abbiamo parlato con il Sindaco di Caltanissetta che sta lavorando per proclamare il lutto cittadino che non risolverà la tragedia che ha momenti di disumanità unici ma di certo darà umanità in un mondo violento, in una città che merita serenità.

Brutto pensare che una tragedia unisce ma questo è il caso e noi non intendiamo abbandonare questa unione.

Le parole non bastano, ora bisogna produrre fatti.







La CGIL, a tutti i livelli, aderisce all'iniziativa pubblica promossa dalle associazioni di volontariato e culturali di Caltanissetta. E' quanto affermano, in una nota Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia e Ognazio Giudice, segretario provinciale di Caltanissetta. Siamo convinti che le ragioni che hanno indotto la CGIL a chiedere la proclamazione del lutto cittadino si siano rafforzate dato che sempre più emerge un ritratto di Adnan quale cittadino esemplare in grado di aiutare, sostenere, accompagnare i suoi connazionali dopo averli ascoltati. Queste le ragioni che sempre più ci fanno pensare che Adnan faceva il portavoce dei suoi connazionali, sarà pure una forzatura ma Adnan svolgeva la funzione di Sindaco, sindacalista, volontario e per la CGIL questo è un esempio straordinario, è un EROE senza esserne consapevole e lo ha fatto nel modo più efficace, senza nessuna enfasi, con la massima semplicità e riservatezza.Nessuno sarà lasciato solo, è un impegno, una promessa non è solo annuncio pubblico dettato dalla tragedia che stiamo vivendo e per la quale l'emozione è forte e la coerenza di tutti deve essere massima. Non saremo disposti ad assecondare comportamenti strumentali. Anche stamattina abbiamo parlato con il Sindaco di Caltanissetta che sta lavorando per proclamare il lutto cittadino che non risolverà la tragedia che ha momenti di disumanità unici ma di certo darà umanità in un mondo violento, in una città che merita serenità.

Brutto pensare che una tragedia unisce ma questo è il caso e noi non intendiamo abbandonare questa unione.

Le parole non bastano, ora bisogna produrre fatti.







News Successiva Raccolta differenziata, installato un altro contenitore avente forma di pesce: realizzato grazie ad una ditta di Mazzarino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare