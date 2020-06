Cronaca 288

Femmicidio a Lentini, donna uccisa per 50 euro: dopo la lite, il pensionato ha preso una pistola e ha fatto fuoco

Emergono nuovi particolari dal femminicidio di Lentini. L'82enne, che dopo ha confessato il delitto, ha anche spiegato ai carabinieri il motivo del suo gesto

Redazione

10 Giugno 2020 08:45

Il movente dell'omicidio che ha sconvolto Lentini sarebbe il furto di 50 euro. Per questo sarebbe stata uccisa Giuseppina Ponte, questo il motivo che ha spinto Antonino Zocco, 82enne, a spararle due colpi di pistola al torace.La donna da qualche giorno era stata accolta a casa del pensionato a Lentini per le sue difficoltà economiche. Zocco si sarebbe accorto che mancava una banconota da 50 euro, e ha accusato la donna di averlo derubato: è nata una violenta lite, poi l'anziano, che ha confessato, ha preso la pistola che deteneva illegalmente e ha fatto fuoco.

L'anziano è stato fermato con l'accusa di omicidio. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari. I militari dell'Arma hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue.





Il movente dell'omicidio che ha sconvolto Lentini sarebbe il furto di 50 euro. Per questo sarebbe stata uccisa Giuseppina Ponte, questo il motivo che ha spinto Antonino Zocco, 82enne, a spararle due colpi di pistola al torace.La donna da qualche giorno era stata accolta a casa del pensionato a Lentini per le sue difficoltà economiche. Zocco si sarebbe accorto che mancava una banconota da 50 euro, e ha accusato la donna di averlo derubato: è nata una violenta lite, poi l'anziano, che ha confessato, ha preso la pistola che deteneva illegalmente e ha fatto fuoco.

L'anziano è stato fermato con l'accusa di omicidio. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari. I militari dell'Arma hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue.





Sfruttamento prostituzione a Caltanissetta: i nomi degli arrestati. Ci sono anche un avvocato e un commesso della Procura

News Successiva Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: quattro arrestati a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare