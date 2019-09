Politica 239

Giuseppe Provenzano Ministro per il Sud, il Pd di Caltanissetta: "Un uomo all'altezza delle sfide che lo attendono"

Le sue capacità - si legge nella nota - saranno preziose ed utili per rimettere al centro dell’agenda i problemi del Mezzogiorno

Redazione

05 Settembre 2019 08:36

La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta esprime vivo apprezzamento per la nomina di Peppe Provenzano a Ministro per il Sud, giusto riconoscimento di un percorso politico e professionale svolto con competenza e passione in questi anni. Le sue capacità saranno preziose ed utili per rimettere al centro dell’agenda i problemi del Mezzogiorno, che ha bisogno di politiche serie e strutturali per consentire il riequilibrio della qualità della vita dei suoi cittadini. Siamo certi che Peppe saprà essere all’altezza delle sfide che lo attendono. Buon lavoro da tutti noi!

