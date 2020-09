Politica 78

"Giuristi siciliani per il NO al referendum costituzionale": nominati i coordinatori per Gela e Mazzarino

"La nomina - spiega il coordinatore provinciale Antonio Campione - si inserisce nel contesto delle iniziative di promozione delle ragioni del NO"

Redazione

01 Settembre 2020 20:49

Il Coordinatore Provinciale del Comitato «Giuristi Siciliani per il No al referendum costituzionale» Avv. Antonio Campione comunica la nomina quali coordinatori comunali dell’Avv. Giacomo Iozza, noto avvocato del Foro di Gela, per Gela e dell’Avv. Saverio Girgenti, avvocato del Foro di Caltanissetta e Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, per Mazzarino."La nomina - spiega il coordinatore provinciale Antonio Campione - si inserisce nel contesto delle iniziative di promozione delle ragioni del NO, che meritano di essere ascoltate e valutate. Anche se c’è poco tempo per la campagna elettorale, considerato che il mese di agosto, in Sicilia, è solitamente dedicato alle ferie, invitare i cittadini siciliani a votare no è un atto necessario e importante, che vede molti giuristi isolani impegnati in questa difficile battaglia".













