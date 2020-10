Cronaca 207

Arrivati al centro di Pian del Lago di Caltanissetta 178 migranti: sono tutti in quarantena e negativi ai tamponi

Per ragioni di sicurezza i cittadini stranieri sono ospitati, in base alle nazionalità, in due ali separate del centro di Pian del Lago

Redazione

11 Ottobre 2020 10:42

Il 7 ottobre sono giunti presso il Centro Governativo di Pian del Lago, che come è noto ha una capienza di 456 posti, 178 migranti provenienti dalla nave Adriatico, attraccata al porto di Trapani, che sono attualmente in quarantena così come previsto dalla normativa vigente.Per ragioni di sicurezza i cittadini stranieri sono ospitati, in base alle nazionalità, in due ali separate del centro di Pian del Lago.

Tutti i citati migranti sono stati sottoposti il giorno prima dell’arrivo all’esame del tampone che è risultato negativo per tutti.

Nell’ambito dello stretto controllo sanitario messo in atto dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale, nel corso di questa settimana sarà effettuato un nuovo esame rapido mentre, prima del termine della quarantena, sarà ripetuto il tampone naso-faringeo.

Sotto il profilo della vigilanza, d’intesa con la locale Questura, il Prefetto ha disposto che siano intensificati i controlli e le misure di vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine mentre l’Ente gestore è stato sensibilizzato ad intensificare l’attività di mediazione culturale ed assistenza nei confronti dei migranti medesimi.



Ti potrebbero interessare