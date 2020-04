Politica 322

Giunta regionale nella bufera: l'assessore Messina pubblica una foto choc contro la fase 2

L'assessore regionale al Turismo Manlio Messina, ha poi lanciato l’hashtag "Ma sei serio?", e ancora "Delusi dal premier"

Redazione

27 Aprile 2020 12:27

La giunta regionale nella bufera dopo che un suo rappresentante, l'assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, esponente di Fratelli d’Italia, sul suo profilo Facebook ha postato una foto choc falsa. Si vede il premier Giuseppe Conte, preso in consegna da due carabinieri, come fosse in stato d’arresto, e sotto la scritta "Fase 3".Poi lancia l’hashtag "Ma sei serio?", e ancora "Delusi dal premier". Il post dopo il nuovo Dpcm illustrato ieri sera dal presidente del Consiglio. Sul suo profilo Facebook, i commenti di critica alla foto. "Caro Manlio, mi sembra poco serio da parte di un Assessore Regionale postare un'immagine del genere. Punto !!!!", sta scritto in un commento. E ancora, "Lei merita di essere sputtanato dappertutto e mi auguro che chi dovere possa prendere nei suoi confronti tutti i provvedimenti del caso. Mi vergogno ad avere un rappresentante delle istituzioni come lei. Faccia un favore a tutti SI DIMETTA".

E anche la politica non è stata certo a guardare. "Ha usato frasi e immagini nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non degne di chi rappresenta le istituzioni", ha dichiarato Antonio Ferrante del Partito democratico. "Mi aspetto - continua Ferrante - le scuse dell’assessore al presidente Conte e ai siciliani e un intervento del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per ristabilire il decoro istituzionale che Messina ha palesemente violato".





La giunta regionale nella bufera dopo che un suo rappresentante, l'assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, esponente di Fratelli d’Italia, sul suo profilo Facebook ha postato una foto choc falsa. Si vede il premier Giuseppe Conte, preso in consegna da due carabinieri, come fosse in stato d’arresto, e sotto la scritta "Fase 3".Poi lancia l’hashtag "Ma sei serio?", e ancora "Delusi dal premier". Il post dopo il nuovo Dpcm illustrato ieri sera dal presidente del Consiglio. Sul suo profilo Facebook, i commenti di critica alla foto. "Caro Manlio, mi sembra poco serio da parte di un Assessore Regionale postare un'immagine del genere. Punto !!!!", sta scritto in un commento. E ancora, "Lei merita di essere sputtanato dappertutto e mi auguro che chi dovere possa prendere nei suoi confronti tutti i provvedimenti del caso. Mi vergogno ad avere un rappresentante delle istituzioni come lei. Faccia un favore a tutti SI DIMETTA".

E anche la politica non è stata certo a guardare. "Ha usato frasi e immagini nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non degne di chi rappresenta le istituzioni", ha dichiarato Antonio Ferrante del Partito democratico. "Mi aspetto - continua Ferrante - le scuse dell’assessore al presidente Conte e ai siciliani e un intervento del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per ristabilire il decoro istituzionale che Messina ha palesemente violato".





M5S all'Ars: "Troppi contagi nelle case di riposo, rispetto del vademecum e sanzioni agli inadempienti"

News Successiva Fase 2, Caputo (FI): "Assurdo vietare le attività di parrucchieri, estetisti e tatuatori. Decreto Conte penalizza la Sicilia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare