Giro d'Italia, modificate tutte le tappe siciliane: Caltanissetta esclusa

L'assessore allo Sport Fabio Caracausi: ""Nei prossimi giorni sentiremo il direttore generale di Rcs per avere spiegazioni in merito e proporci per la tappa del 2021"

Rita Cinardi

24 Ottobre 2019 17:41

E' ufficiale Caltanissetta è stata esclusa dalle tappe siciliane del giro di Italia. "Nei prossimi giorni - ha detto l'assessore Fabio Caracausi - sentiremo il direttore generale di Rcs per avere spiegazioni in merito e proporci per la tappa del 2021. Siamo amareggiati perché il giro d'Italia non è organizzato dai Comuni ma dalla Regione con la Gazzetta dello Sport e quindi la loro scelta evidentemente non è ricaduta su di noi. Probabilmente siccome già nel 2018 era partito da Caltanissetta e ha avuto anche il Giro di Sicilia nel maggio 2019 era giusto dare risolto anche a un altro territorio che non era stato toccato dal Giro".

