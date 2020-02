Sport 157

Giro di Sicilia, la gara raggiungerà anche il mare di Gela: poi proseguirà verso Licata

La manifestazione sportiva, è stata presentata oggi alla Bit di Milano, nel padiglione della Regione Siciliana

Redazione

10 Febbraio 2020 16:24

E’ stata presentato oggi, nel Padiglione della Regione Siciliana, alla BIT di Milano l’edizione 2020 de "Il Giro di Sicilia". Quattro frazioni dal 1 al 4 aprile con partenza da Siracusa, traguardi a Licata, Mondello (Palermo), Caronia e Mascali, con la scalata dell'Etna dal versante di Piano Provenzana, lo stesso versante che verrà affrontato dalla Corsa Rosa 2020. Altre partenze da Selinunte (Castelvetrano), Termini Imerese e Sant’Agata di Militello nell’isola che ospiterà la Grande Partenza della Corsa Rosa nel 2021. Nella prima delle quattro tappe previste, il giro passerà anche da Gela. Ecco cosa prevede la Tappa n. 1:

Tappa n. 1 – SIRACUSA - LICATA (194km)

Partenza lungo la costa per un attraversamento dell’entroterra che presenta la scalata dell’unico GPM di giornata a Ragusa con il passaggio a Ibla. Segue una lunga parte a scendere su stradoni prevalentemente rettilinei fino a raggiungere il mare a Gela e proseguire verso l’arrivo.

Gli ultimi 10 km percorrono la costa con lievi ondulazioni fino alle porte di Licata dove si svolta a sinistra per poi attraversare l’abitato con alcune curve ad angolo retto fino all’ultima che immette nel rettilineo di arrivo in leggera salita.

