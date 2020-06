Cronaca 239

Giro di regali e mazzette per i collegamenti marittimi, il processo contro Crocetta resta a Palermo

Il tribunale di Palermo ha respinto la nuova eccezione di incompetenza presentata dal legale di Morace

Redazione

10 Giugno 2020 09:36

Resta a Palermo il processo contro l’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, il suo stretto collaboratore Massimo Finocchiaro e l’armatore Vittorio Morace. La terza sezione del Tribunale del capoluogo, presieduta da Fabrizio La Cascia, ha infatti respinto la nuova eccezione di incompetenza presentata dal legale di Morace, l’avvocato Giovanni Di Benedetto, dopo quella accolta in sede di udienza preliminare, che aveva portato allo stralcio e al trasferimento a Trapani di altre dieci posizioni.La vicenda è quella del presunto giro di regali e mazzette che, grazie a un bando cucito su misura, avrebbe consentito a Morace e al padre Ettore (prosciolto per motivi di salute, per l’incapacità di stare in giudizio) di mantenere con le compagnie Ustica Lines e Liberty Lines il monopolio nei collegamenti marittimi per le isole minori. L’inchiesta dei carabinieri era stata denominata Mare Monstrum ed era stata coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Sergio Demontis e dal sostituto Francesco Gualtieri.



