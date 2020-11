Cronaca 880

Gira un video senza mascherina e senza distanziamento, Angela da Mondello finisce in questura

Diventata famosa per il tormentone "Non ce n'è coviddi", Angela Chianello è stata convocata in questura

Redazione

09 Novembre 2020 16:01

Angela da Mondello, vero nome Angela Chianello, la donna diventata famosa per aver detto a giugno sulla spiaggia palermitana "Non ce n'è coviddi", è stata convocata in commissariato dopo il video girato in spiaggia senza mascherina e senza distanziamento. Lo confermano fonti dalla questura. Per lei e il suo agente scatta la sanzione amministrativa e una probabile denuncia.(Luigi Ansaloni, Gds)

Angela da Mondello, vero nome Angela Chianello, la donna diventata famosa per aver detto a giugno sulla spiaggia palermitana "Non ce n'è coviddi", è stata convocata in commissariato dopo il video girato in spiaggia senza mascherina e senza distanziamento. Lo confermano fonti dalla questura. Per lei e il suo agente scatta la sanzione amministrativa e una probabile denuncia.(Luigi Ansaloni, Gds)

Caltanissetta, malviventi rompono la vetrata di un negozio e portano via un pc

News Successiva Vaccino anti-Coronavirus, Pfizer: "Efficace al 90%. Entro l'anno 15-20 milioni di dosi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare