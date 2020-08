Eventi 503

Giovanni Cacioppo & Friends: il noto cabarettista gelese torna ad esibirsi nella sua città

Cacioppo questa sera alle Mura Timoleontee di Caposoprano, porterà in scena "Ho scagliato la prima pietra"

Donata Calabrese

21 Agosto 2020 12:24

Tornano ad accendersi le luci al parco archeologico delle mura Timoleontee di Caposoprano di Gela e questa volta per fare spazio a Giovanni Cacioppo, che torna ad esibirsi nella sua città, nella sua Gela che ha lasciato tanti anni fa per partire con una valigia piena di sogni, buona parte dei quali si sono realizzati. Il noto comico e cabarettista gelese, questa sera porterà in scena uno spettacolo dal titolo “Ho scagliato la prima pietra”. L’appuntamento è fissato per le 21. L’evento è inserito nell’ambito degli appuntamenti dell’estate gelese promossi dall’assessorato guidato da Cristian Malluzzo. Una serie di monologhi volti ad analizzare gli usi e i costumi della nostra società, in chiave del tutto ironica ma pur sempre riflessiva. Vizi e virtù, l’uso del web, la crisi economica e la mancanza di lavoro sono soltanto alcuni degli spunti su cui si basa lo show.

Ex geometra, sono tante le collaborazioni che vanta Giovanni Cacioppo, tra cui quella con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo nei film “Così è la vita” e “La leggenda di Al, Joh e Jack”, ma anche con Massimo Ceccherini, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e tanti altri. Da non dimenticare la partecipazione e la conduzione di programmi televisivi come “Mai dire…”, Zelig e Colorado.

Una carriera nata per caso durante le serate tra amici a “Spaghetti House”. L’incoronazione avviene quando vince il concorso “Zanzara d’oro”, con il monologo “Acqua e selz”. Giovanni non sarà solo. Al suo fianco gli amici di sempre. Sul palco ci saranno anche Andrea Insulla, Marco Giudice, Monica Bevelacqua, Ottavio Averna, Olaf Orlando e Francesco Nicola Trainito.(GDS)



