Giovani Democratici San Cataldo: "Rimosso nostro cartellone di protesta contro nuovo assessore leghista"

Pubblichiamo la nota inviata dai Giovani Democratici. La protesta si riferiva alla nomina dell'assessore regionale Alberto Samonà

Redazione

30 Maggio 2020 17:07

Il cartellone di protesta contro la nomina di un assessore Leghista ai beni culturali è durato meno di 24 ore.Durante la notte del 29 Maggio qualcuno lo ha rimosso.

Ci dispiace prima di tutto perché questi gesti meschini ledono sempre la libertà di opinione (e non è la prima volta che accade), che sia stata una ragazzata o un attacco politico.



Ci rammarichiamo per il fatto che qualcuno, anziché proporre per migliorare e far ripartire la nostra Città, preferisca attivarsi solamente per strappare cartelloni.



Non ci demoralizziamo, né tanto meno ci fermiamo, anzi, vorrà dire che dovremo rimboccarci le maniche due volte; di certo noi non abbiamo tempo per depistare striscioni, siamo attivi per i sancataldesi, considerato che in un momento del genere più che mai c’è bisogno di aiuti concreti per famiglie, imprese e commercianti.



I Giovani Democratici di San Cataldo



