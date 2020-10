Cronaca 1505

Giovane trovato privo di vita a Serradifalco: lunedì l'incarico per l'autopsia. Nessuna arma da taglio vicino al corpo

Attualmente l'ipotesi maggiormente accreditata dagli investigatori è quella del suicidio

Rita Cinardi

24 Ottobre 2020 17:10

Sarà conferito lunedì mattina dal Pm Simona Russo l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Calogero Aquilina, il govane di 24 anni di Serradifalco, trovato privo di vita in contrada Santuzza. Il corpo del giovane, che presentava un taglio alla gola, è stato ritrovato ieri pomeriggio dagli operatori del 118 riverso per metà in un corso d'acqua. Sul posto, dopo il ritrovamento, sono intervenuti immediatamente i carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo quanto accaduto. Pare che anche ieri, come ogni mattina, il giovane fosse uscito da casa per raccogliere olive insieme ad un gruppo di persone. Quando si sono accorti della sua assenza i suoi compagni di lavoro hanno contattato i soccorsi. Attualmente l'ipotesi maggiormente accreditata dagli investigatori è quella del suicidio. Pare che il giovane, infatti stesse vivendo un periodo di depressione probabilmente per la fine di una relazione. Nelle vicinanze del corpo però non è stata trovata alcuna arma da taglio. Non è escluso comunque che quest'ultima possa essere stata trascinata dall'acqua. Tutte le ipotesi sono comunque al vaglio degli uomini dell'Arma e l'esame autoptico servirà a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto.



