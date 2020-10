Cronaca 6730

Giovane trovato privo di vita a Serradifalco con un taglio alla gola: sul posto i carabinieri

Sembrerebbe trattarsi di un sucidio anche se per il momento non si escludono altre ipotesi

Rita Cinardi

23 Ottobre 2020 20:02

Un giovane di Serradifalco di 24 anni, Calogero Aquilina, è stato trovato privo di vita in contrada Santuzza. A contattare i carabinieri alcune persone che avevano segnalato la presenza di un giovane che si era appena suicidato in prossimità di un corso d'acqua. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno trovato il ventiquattrenne con un taglio alla gola. Sul posto è intervenuto il medico legale Aldo Bellanca che sta effettuando l'ispezione cadaverica. Sembrerebbe trattarsi di un sucidio anche se per il momento non si escludono altre ipotesi. Il ragazzo era uscito questa mattina, a quanto pare per raccogliere le olive, e non aveva più fatto ritorno a casa.

