Cronaca 6589

Giovane di Montedoro si toglie la vita sparandosi all'interno della propria auto

Il giovane aveva trascorso la serata a Canicattì con alcuni amici, poi non ha più fatto rientro a casa

Redazione

27 Gennaio 2020 19:48

Un uomo di Montedoro di 25 anni, G.M. le iniziali, si è tolto la vita dopo essersi allontanato da casa. Il giovane bracciante agricolo è uscito dal suo appartamento ieri sera e da allora, dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici a Canicattì, non è più rientrato. A fare la triste scoperta questa mattina un amico del ragazzo. Il venticinquenne si era tolto la vita sparandosi all'interno della sua auto. Quest'ultima è stata rinvenuta in contrada "Marcato", ad un chilometro dal centro abitato di Montedoro. Sul posto i carabinieri, ignoti i motivi del gesto. Sotto choc il paese di Montedoro dove il giovane era conosciuto come un gran lavoratore sempre con il sorriso sulle labbra.

Un uomo di Montedoro di 25 anni, G.M. le iniziali, si è tolto la vita dopo essersi allontanato da casa. Il giovane bracciante agricolo è uscito dal suo appartamento ieri sera e da allora, dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici a Canicattì, non è più rientrato. A fare la triste scoperta questa mattina un amico del ragazzo. Il venticinquenne si era tolto la vita sparandosi all'interno della sua auto. Quest'ultima è stata rinvenuta in contrada "Marcato", ad un chilometro dal centro abitato di Montedoro. Sul posto i carabinieri, ignoti i motivi del gesto. Sotto choc il paese di Montedoro dove il giovane era conosciuto come un gran lavoratore sempre con il sorriso sulle labbra.

News Successiva Perse la vita durante un inseguimento: a Montedoro i carabinieri ricordano l'appuntato Giovanni Salvo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare