Cronaca 793

Giovane di Marianopoli morto a Messina: martedì sarà eseguita l'autopsia

La famiglia per seguire la vicenda ha nominato l'avvocato Giuseppe Dacquì

Redazione

01 Marzo 2020 19:48

Sarà eseguita martedì a Messina l'autopsia sul corpo del giovane di Marianopoli Gaetano Fiorella, morto a 35 anni, alla fine della giornata lavorativa. Fiorella, sportivo e conosciuto nell'ambito del calcio locale, ha accusato un malore dopo essere andato via dal cantiere in provincia di Messina dove lavorava. La Procura della città dello Stretto, che vuole stabilire con precisione la causa della morte, conferirà l'incarico di eseguire l'autopsia a un medico legale. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe morto per un arresto cardiaco ma solo l'esame autoptico potrà stabilire con precisione quanto accaduto. La famiglia per seguire la vicenda ha nominato l'avvocato Giuseppe Dacquì.

Sarà eseguita martedì a Messina l'autopsia sul corpo del giovane di Marianopoli Gaetano Fiorella, morto a 35 anni, alla fine della giornata lavorativa. Fiorella, sportivo e conosciuto nell'ambito del calcio locale, ha accusato un malore dopo essere andato via dal cantiere in provincia di Messina dove lavorava. La Procura della città dello Stretto, che vuole stabilire con precisione la causa della morte, conferirà l'incarico di eseguire l'autopsia a un medico legale. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe morto per un arresto cardiaco ma solo l'esame autoptico potrà stabilire con precisione quanto accaduto. La famiglia per seguire la vicenda ha nominato l'avvocato Giuseppe Dacquì.

News Successiva Marianopoli a lutto: trentacinquenne muore in seguito a un malore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare