Giornate della legalità a Gela, Butera e Niscemi: con gli studenti si parlerà di ambiente

Le giornate si terranno negli istituti diretti dalla dirigente scolastica Agata Gueli. Fra i relatori anche Leandro Janni

20 Maggio 2019 20:03

Domani, martedì 21 maggi, alle ore 16.00, il presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Leandro Ianni, relazionerànell'ambito delle Giornate della Legalità, che avranno luogo a Gela, Butera e Niscemi negli Istituti diretti dalla professoressa Agata Gueli. "Ringrazio vivamente - afferma in una nota Janni - il dirigente scolastico Agata Gueli per l'invito, per questo importante momento di incontro e di confronto pubblico, che avrà luogo nell'Istituto presso cui ho insegnato. Interverrò, insieme al presidente regionale del FAI Sicilia, Giuseppe Taibi, sul tema “Legalità e Ambiente”. Oltre al dirigente scolastico Gueli, che presenterà e coordinerà l'incontro, interverranno anche i sindaci di Butera e Gela, Balbo e Greco"

