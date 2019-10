Eventi 141

Giornata nazionale della prevenzione sismica, a Caltanissetta gli ingegneri organizzano un evento informativo

I cittadini potranno ricevere informazioni sulle agevolazioni finanziarie che lo Stato mette a disposizione per i lavori di messa in sicurezza

Redazione

18 Ottobre 2019 15:16

Domenica 20 Ottobre, presso la sede del Museo D'Arte Contemporanea (ex Rifugio - salita Matteotti), si svolgerà la Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, un evento informativo organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.



Tutti i cittadini sono invitati a recarsi presso la sede dell'evento, dove troveranno professionisti esperti, disponibili a dare informazioni sulle agevolazioni finanziarie che lo Stato mette a disposizione per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili, che possono arrivare fino allo 85% delle spese sostenute.



Per i più piccoli è previsto un percorso con pannelli illustrati, attraverso il quale verrà illustrata, con un approccio semplice ma rigoroso dal punto di vista scientifico, l'importanza della manutenzione degli edifici e della prevenzione sismica.



