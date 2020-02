Eventi 211

Giornata nazionale contro il bullismo, l'Asd Samurai di Caltanissetta organizza tre lezioni

Il maestro Alfonso Torregrossa spiega che ascolta, comprensione ed empatia sono gli ingredienti per la prevenzione del fenomeno

07 Febbraio 2020 16:08

Oggi in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo la Asd Samurai Dojo di Caltanissetta ha organizzato 3 lezioni su cosa fare se sei vittima e come comportarti per agire contro il bullismoDue appuntamenti fondamentali per bambini, ragazzi e adulti dalle ore 10.00/12.00 – 18.00/19.00 - 19.30/20.30 non solo per mostrare consapevolezza nei confronti del fenomeno (ecco i tipi di bullismo), ma per imparare a reagire e a contrastarlo, insieme.

Ascolto, empatia e comprensione. Sono gli ingredienti dei nostri progetti per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo portati avanti dalla nostra Associazione Asd Samurai Dojo di Caltanissetta in collaborazione con il settore Nazionale Jujitsu Csen .

"La prevenzione del bullismo concerne più in generale l'educazione al rispetto - spiega l'esperto Maestro Alfonso Torregrossa , Docente Nazioanle Csen , Educatore Sportivo Csen , Consulente Esperto in Scienze Forensi, Criminologiche e Investigative , "Quello che io faccio è affiancare alla didattica vera e propria momenti di riflessione in cui i ragazzi abbiano l’opportunità di stare in piccoli gruppi ed ascoltare se stessi ed i compagni. Grazie al confronto, i ragazzi arrivano a una definizione condivisa di bullismo o cyberbullismo e delle sue figure: il bullo, il gregario, il complice”. Bullismo e cyberbullismo, dunque, ma anche altre forme di comportamento violento, come mobbing, stalking e razzismo sono gli argomenti trattati durante i nostri corsi di Arti Marziali"





