Giornata dell'autismo, il sindaco di Gela e la sua giunta: "Tante le famiglie che affrontano in silenzio questo dramma"

La giunta guidata dal sindaco Lucio Greco non ha dimenticato questa importante e simbolica giornata

02 Aprile 2020 20:33

Oggi si celebra in tutto il mondo la XIII Giornata della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare una riflessione consapevole sulle persone con sindrome dello spettro autistico.

Queste settimane sconvolte dal Coronavirus hanno allargato la spettro dell’isolamento. Pur in giorni frenetici, tutti indirizzati a dare sostegno e risorse alle famiglie gelesi in difficoltà, la giunta guidata dal sindaco Lucio Greco non ha dimenticato questa importante e simbolica giornata. L’epidemia non cancella la solitudine e le difficoltà delle famiglie che affrontano in silenzio il dramma dell’autismo.

La giornata mondiale dell’autismo deve dunque diventare la giornata della “consapevolezza”.

In tal senso il nostro vuole essere un messaggio di condivisione alle famiglie, ai genitori ed ai ragazzi affetti da autismo. A loro mandiamo un abbraccio virtuale, distanti ma vicini con il pensiero e tutto il nostro affetto.

