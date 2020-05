Salute 190

Giornata mondiale della Talassemia, la Fasted: "Grazie ai donatori ma a Caltanissetta serve sangue"

Basta un semplice gesto per aiutare chi ha bisogno. Mancano circa 1570 unità, che Caltanissetta importa da Enna (908), Caltagirone (238) e Sciacca (424)

Redazione

07 Maggio 2020 20:22

In occasione della Giornata Mondiale della Talassemia di giorno 8 Maggio, l'associazione FASTED Caltanissetta Onlus, associazione che da più di quarant’anni assiste i soggetti talassemici della zona Nord della provincia di Caltanissetta e delle provincie limitrofe, vuole porgere un caloroso ringraziamento a tutte la Associazioni di Donatori Sangue operanti nel territorio, che nonostante il periodo infausto che stiamo attraversando, ogni giorno operano per garantire a chi ne ha bisogno, e in special modo ai talassemici della provincia di Caltanissetta ed Enna che mi onoro di rappresentare, la corretta terapia trasfusionale. Il ringraziamento va a tutti i donatori abituali, ma anche coloro che si sono avvicinati alla donazione in questo periodo di emergenza, che con un loro semplice gesto contribuiscono a salvare la vita a chi ne ha bisogno. Con l’occasione rivolgiamo un sentito apprezzamento a tutto il personale dell’U.O.S.D. di Talassemia che nonostante le oggettive difficoltà per la mancanza ormai cronica di personale, si impegna per garantire ai soggetti talassemici le giuste terapie, e al personale del Centro Trasfusionale di Caltanissetta, che con impegno e grande professionalità garantisce, giorno per giorno, la massima sicurezza e qualità delle emazie trasfuse. Ne approfittiamo, però, per ricordare che la provincia di Caltanissetta non ha ancora raggiunto la piena autosufficienza nella raccolta delle unità di sangue. Infatti secondo il Decreto dell’Assessore alla Salute del 14 Gennaio 2020 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.7 del 07 Febbraio 2020 mancano ancora circa 1570 unità, che Caltanissetta importa da Enna (908), Caltagirone (238) e Sciacca (424). Per quanto detto, vogliamo lanciare un appello a tutti i Sindaci della provincia di Caltanissetta e delle provincie limitrofe affinché si adoperassero attivamente, specie in questo periodo di grave emergenza sanitaria, nel far veicolare il messaggio della donazione in generale e del sangue in particolare. In ultimo vogliamo ricordare alla cittadinanza tutta che quello che è gesto che non costa nulla, come donare il sangue, per noi talassemici e per le persone che ne hanno bisogno rappresenta la vita.

