Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, screening all'istituto Russo di Caltanissetta

I più recenti studi segnalano un allarmante aumento della prevalenza dell'ipertensione anche in età infantile e giovanile

Redazione

18 Maggio 2019 17:35

In occasione della XV Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa, promossa in Italia dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, si è tenuta presso l’I.I.S.S Luigi Russo di Caltanissetta, una campagna informativa e di screening rivolta agli studenti, riguardo tale condizione clinica. La realizzazione di tale evento è stata possibile grazie all’interessamento del Dott. Giulio Geraci e del Prof. Giuseppe Mulè, rispettivamente Dottorando di Ricerca e Professore Associato presso il Centro di Riferimento Regionale e Centro di Eccellenza Europeo per l’Ipertensione Arteriosa e la Prevenzione Cardiovascolare Dell’Università di Palermo, alla collaborazione degli studenti del Corso di Laurea “ Hypatia” in Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo presso la sede distaccata di Caltanissetta e delle docenti Francesca Bennardo, Paola Garito e Maria Concetta Melillo dell’I.I.S.S Russo. Alla base di tale Giornata, vi è stata la volontà di promuovere sul territorio iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell’ipertensione arteriosa (I.A.) e delle malattie ad essa correlate. I più recenti studi segnalano un allarmante aumento della prevalenza dell’ipertensione anche in età infantile e giovanile. Le modifiche dello stile di vita, la sedentarietà, un uso eccessivo dei computer, dei videogiochi e il conseguente incremento di sovrappeso ed obesità in età adolescenziale sembrano essere le principali cause di tale fenomeno, che in larga misura rimane misconosciuto e sottovalutato, per l’abitudine a non misurare la pressione in giovane età. Per tali motivi, nella mattinata del 17 Maggio 2019, il Centro di Riferimento Regionale e di Eccellenza Europeo per l’Ipertensione Arteriosa (Policlinico di Palermo) ha effettuato la misurazione dei valori pressori e la diffusione di materiale divulgativo sull’ipertensione arteriosa presso l’I.I.S.S Luigi Russo di Caltanissetta. Tale iniziativa ha assunto duplice finalità: Sensibilizzare i giovani alla prevenzione cardiovascolare e identificare giovani/adulti con ipertensione arteriosa misconosciuta. Gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “Hypatia” dell’Università di Palermo con sede a Caltanissetta, Emanuele Orlando, Gabriele Di Maira, Alessandra Bellavia, Puja Khugputh, Annalisa Ammoscato, Davide Mistretta, Eleonora Caruso, Carmen Giarratana insieme ai giovani colleghi Dott. Carmelo Carrubba, Dott.ssa Alida Tunno sono stati suddivisi in due squadre capitanate dal Dott. Ettore Mancia e dalla Dott.ssa Margherita Schillaci, che girando per le classi seconde e terze dell’Istituto, hanno effettuato complessivamente circa 300 misurazioni della pressione arteriosa, illustrando contemporaneamente ai presenti cos’è l’ipertensione, i danni che provoca al nostro organismo quando scarsamente controllata, come effettuare correttamente il Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa rilievo della pressione arteriosa tramite sfigmomanometro ed evidenziando l’importanza della prevenzione del rischio cardiovascolare tramite la modifica dello stile di vita. I ragazzi in cui sono stati riscontrati valori pressori alterati sono stati invitati ad effettuare delle auto-misurazioni domiciliari per escludere un rialzo pressorio dovuto all’ansia della misurazione (la cossidetta “ipertensione da camice bianco”) e compilare un diario pressorio da consegnare al medico curante. Nel frattempo, il Dott. Giulio Geraci (Dottorando di Ricerca dell’Università di Palermo - Dirigente Medico – U.O. Medicina Interna “S.Elia”) ha tenuto un incontro/dibattito sull’Ipertensione Arteriosa rivolto alle quarte classi dell’Indirizzo Tecnologico. Notevole è stata la partecipazione e l’interesse manifestato da parte degli studenti, ponendo le basi per future iniziative di educazione alla promozione e alla prevenzione della Salute.

